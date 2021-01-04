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برشلونة يبدأ العام الجديد بفوز صعب على هويسكا

من لقاء برشلونة وهويسكا

برشلونة يبدأ العام الجديد بفوز صعب على هويسكا

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برشلونة - د ب أ

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ألقى برشلونة بكبوته في العام المنقضي خلف ظهره ، وقدم الفريق عرضا قويا مع بداية مسيرته في 2021 لكنه اكتفى بهدف وحيد فاز به على مضيفه هويسكا يوم الأحد في المرحلة السابعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتغلب أتلتيكو مدريد على النيران الصديقة وأفلت من كمين مضيفه ديبورتيفو ألافيس ليواصل انتصاراته المتتالية في الدوري الإسباني بفوز ثمين ومتأخر 2 - 1 في نفس المرحلة التي شهدت اليوم أيضا فوز أتلتيك بلباو على إلتشي 1 - صفر وإيبار على غرناطة 2 - صفر وتعادل ريال سوسييداد مع أوساسونا 1 - 1 .

وعاد برشلونة لتقديم عروضه القوية مع بداية مسيرته في العام الجديد لكنه اصطدم بالدفاع المتكتل من مضيفه هويسكا الذي نجح في الصمود كثيرا أمام الهيمنة التامة للضيف الكتالوني.

ورفع برشلونة رصيده إلى 28 نقطة ليتقدم إلى المركز الخامس ، وتجمد رصيد هويسكا عند 12 نقطة في المركز الأخير.

وحسم برشلونة المباراة بهدف نظيف سجله الهولندي فرنكي دي يونغ في الدقيقة 27 لكن الفريق أهدر العديد من الفرص التي كانت كفيلة بفوزه بنتيجة كبيرة للغاية كما تصدى دفاع وحارس مرمى هويسكا للعديد من الفرص الخطيرة.

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