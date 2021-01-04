بيترهانسل ينتزع صدارة رالي دكار من زميله في الفريق

انتزع ستيفان بيترهانسل، صاحب الرقم القياسي برصيد 13 لقبا في فئتي السيارات والدراجات النارية، صدارة رالي دكار من زميله في فريق ميني كارلوس ساينز يوم الاثنين.

ويتفوق بيترهانسل في الصدارة بفارق ست دقائق و37 ثانية على ساينز حامل اللقب في فئة السيارات. وفاز العطية بالمرحلة الرملية التي امتدت لمسافة 457 كيلومترا من بيشة إلى وادي الدواسر ليتقدم للمركز الثالث في الترتيب العام متأخرا بأكثر من تسع دقائق عن الصدارة بعد أن كان عاشرا.

واحتل بيترهانسل المركز الثاني في المرحلة متأخرا بأكثر من دقيقتين ونصف عن الصدارة. وقال المتسابق الفرنسي: شعرنا ببعض التوتر هذا الصباح أو بالأحرى الكثير من التوتر لأنها كانت أول كثبان رملية نواجهها في السباق. السيارة أيضا كانت مليئة بالوقود وبالتالي كانت ثقيلة جدا لذلك كانت الأولوية عدم التعثر.

لكن مع ذلك تفوق بيرهانسل بنحو سبع دقائق على الإسباني ساينز الفائز باللقب ثلاث مرات والذي فاز بالمرحلة الأولى يوم الأحد.

واحتل الإسباني البالغ من العمر "58 عاما" المركز الثالث في المرحلة الثانية لكنه تراجع للمركز الثاني في الترتيب العام.

واحتل سيباستيان لوب الفائز ببطولة العالم للراليات تسع مرات المركز السادس في المرحلة الثانية بعد أن عانى من ثقوب في الاطارات وأخطاء يوم الأحد.

وفي فئة الدراجات النارية انتزع الإسباني خوان باريدا الصدارة من الأسترالي توبي برايس متسابق كيه.تي.ام الذي تراجع للمركز 15. وكان هذا الانتصار 25 بمرحلة في رالي دكار للمتسابق باريدا. وتقدم زميله في هوندا الأميركي ريكي برابيك الفائز باللقب في 2020 إلى المركز الثاني في الترتيب العام.