دي بروين يمتدح شراسة مانشستر سيتي أمام تشيلسي

عبر كيفن دي بروين صانع لعب مانشستر سيتي عن سعادته بأداء فريقه بعد أن استعاد شراسته خلال الفوز 3-1 على تشيلسي في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم رغم أنه شعر بالغرابة قليلا للعب في مركز المهاجم.



وجلس هداف سيتي التاريخي سيرجيو أغويرو على مقاعد البدلاء بعد عودته من إصابة بالركبة كما غاب المهاجم جابرييل جيسوس بسبب فيروس كوفيد-19 لذا تقدم دي بروين للأمام وأثبت براعته بتسجيل هدف وقدم تمريرة حاسمة.



وقال دي بروين لمحطة "سكاي سبورتس" عن هذه التجربة: كان الشعور غريبا بعض الشيء في البداية. لعبت في هذا المركز خلال مرات قليلة في مسيرتي وبالتأكيد لدينا العديد من المهاجمين وطلب مني المدرب القيام بهذا الدور وحاولت بذل أقصى جهد ممكن.



ولم يخسر سيتي في سبع مباريات في الدوري ليصبح في المركز الخامس برصيد 29 نقطة من 15 مباراة بفارق أربع نقاط خلف المتصدر ليفربول وتتبقى مباراة لفريق المدرب بيب غوارديولا.



وتابع اللاعب البلجيكي: من المهم الفوز في هذه المباريات الكبرى وخضنا بعض المباريات الجيدة هذا الموسم لكن دون انتصار لذا أظهرنا أننا يمكننا التفوق في مباريات القمة. ما زلنا نقاتل في معركة شرسة لكننا نقترب من القمة وهذا ما يمكننا فعله الآن. في السنوات التي توجنا فيها باللقب كنا نفوز في المباريات الكبرى والوضع مختلف هذا العام لأن الجميع يخسرون نقاطا وانطلاقتنا كانت سيئة لكننا عدنا للسباق ومن الرائع أننا نقاتل الآن.