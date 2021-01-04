  • مباشر
اللغة

دي بروين يمتدح شراسة مانشستر سيتي أمام تشيلسي

دي بروين
دي بروين خلال لقاء سيتي وتشيلسي

دي بروين يمتدح شراسة مانشستر سيتي أمام تشيلسي

متابع الغاء المتابعة

لندن - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

عبر كيفن دي بروين صانع لعب مانشستر سيتي عن سعادته بأداء فريقه بعد أن استعاد شراسته خلال الفوز 3-1 على تشيلسي في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم رغم أنه شعر بالغرابة قليلا للعب في مركز المهاجم.

وجلس هداف سيتي التاريخي سيرجيو أغويرو على مقاعد البدلاء بعد عودته من إصابة بالركبة كما غاب المهاجم جابرييل جيسوس بسبب فيروس كوفيد-19 لذا تقدم دي بروين للأمام وأثبت براعته بتسجيل هدف وقدم تمريرة حاسمة.

وقال دي بروين لمحطة "سكاي سبورتس" عن هذه التجربة: كان الشعور غريبا بعض الشيء في البداية. لعبت في هذا المركز خلال مرات قليلة في مسيرتي وبالتأكيد لدينا العديد من المهاجمين وطلب مني المدرب القيام بهذا الدور وحاولت بذل أقصى جهد ممكن.

ولم يخسر سيتي في سبع مباريات في الدوري ليصبح في المركز الخامس برصيد 29 نقطة من 15 مباراة بفارق أربع نقاط خلف المتصدر ليفربول وتتبقى مباراة لفريق المدرب بيب غوارديولا.

وتابع اللاعب البلجيكي: من المهم الفوز في هذه المباريات الكبرى وخضنا بعض المباريات الجيدة هذا الموسم لكن دون انتصار لذا أظهرنا أننا يمكننا التفوق في مباريات القمة. ما زلنا نقاتل في معركة شرسة لكننا نقترب من القمة وهذا ما يمكننا فعله الآن. في السنوات التي توجنا فيها باللقب كنا نفوز في المباريات الكبرى والوضع مختلف هذا العام لأن الجميع يخسرون نقاطا وانطلاقتنا كانت سيئة لكننا عدنا للسباق ومن الرائع أننا نقاتل الآن.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

مشهد مشهد "مرضى العناية" هز مصر.. صاحبة الصورة تروي ما حدث
نوبة ضحك قتلته.. تفاصيل مثيرة عن أعظم رسامي اليونان نوبة ضحك قتلته.. تفاصيل مثيرة عن أعظم رسامي اليونان

الأكثر قراءة

"كل اللي في العناية مات".. مشهد مؤلم لضحايا كورونا بمصر
هكذا ينتهي كورونا هذا العام.. شرطان من الصحة العالمية هكذا ينتهي كورونا هذا العام.. شرطان من الصحة العالمية
ظاهرة فلكية غير مسبوقة في سماء القاهرة ظاهرة فلكية غير مسبوقة في سماء القاهرة
فيديو جديد ينشر لأول مرة.. لحظة قصف سيارة سليماني فيديو جديد ينشر لأول مرة.. لحظة قصف سيارة سليماني
فريق بايدن يرد على تحرك الشيوخ.. فريق بايدن يرد على تحرك الشيوخ.. "سندخل البيت الأبيض"
فيديو لمصري قتل زوجته في الشارع.. وجلس يدخن بجوار الجثة فيديو لمصري قتل زوجته في الشارع.. وجلس يدخن بجوار الجثة

قبل أن تذهب

ما مهام القوات الخاصة للأمن البيئي في السعودية؟
ما مهام القوات الخاصة للأمن البيئي في السعودية؟

اكتشف المزيد