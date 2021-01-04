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رونالدو يقود يوفنتوس لاكتساح أودينيزي

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رونالدو محتفلا بهدفه الثاني

رونالدو يقود يوفنتوس لاكتساح أودينيزي

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ميلان - د ب أ

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حرز النجم البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو هدفين وصنع هدفا ثالثا، ليقود فريقه يوفنتوس للفوز 4 - 1 على ضيفه أودينيزي يوم الأحد في المرحلة الخامسة عشر للمسابقة.

وارتفع رصيد يوفنتوس، حامل لقب المسابقة في المواسم التسعة الأخيرة، إلى 27 نقطة ليتقدم إلى المركز الخامس في ترتيب البطولة، ومازال يمتلك مباراة مؤجلة أمام نابولي.

من جانبه، توقف رصيد أودينيزي، الذي أخفق في تحقيق أي انتصار بالمسابقة للمباراة الرابعة على التوالي، عند 15 نقطة في المركز الرابع عشر، ويمتلك لقاء مؤجلا أيضا.

وافتتح رونالدو التسجيل ليوفنتوس في الدقيقة 31، قبل أن يصنع الهدف الثاني الذي أحرزه زميله فيدريكو كييزا في الدقيقة 50.

وواصل رونالدو إبداعه، عقب تسجيله الهدف الثالث ليوفنتوس في الدقيقة 70، ليستهل مسيرته في العام الجديد على أفضل وجه، بعدما انفرد بصدارة ترتيب هدافي الدوري الإيطالي هذا الموسم، بتسجيله 14 هدفا، بفارق هدفين أمام أقرب ملاحقيه البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم إنتر ميلان.

في المقابل، أحرز الهولندي مارفين زيجيلار هدف الشرف لأودينيزي في الدقيقة 90، فيما تكفل باولو ديبالا بإحراز الهدف الرابع ليوفنتوس في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

بهذا الفوز، صالح يوفنتوس جماهيره التي شعرت بالإحباط عقب خسارته القاسية صفر / 3 أمام ضيفه فيورنتينا، في لقائه الأخير بالبطولة قبل توقفها بسبب أعياد الميلاد (كريسماس)، كما اكتسب كثيرا من الثقة قبل المواجهة المرتقبة مع مضيفه ميلان (المتصدر) في مباراته القادمة بالمسابقة يوم الأربعاء المقبل.

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