  • مباشر
اللغة

ساوثهامبتون يلحق بليفربول هزيمة مفاجئة

لقطة هدف ساوثهامبتون

ساوثهامبتون يلحق بليفربول هزيمة مفاجئة

متابع الغاء المتابعة

لندن - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

تعرض فريق ليفربول لهزيمة مفاجئة في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وسقط على ملعب مضيفه ساوثهامبتون صفر- 1 مساء الاثنين في المرحلة السابعة عشر.

وسجل داني إنغز هدف الفوز لفريق ساوثهامبتون بعد مضي دقيقتين فقط من بداية المباراة.

وتوقف رصيد ليفربول عند 33 نقطة في الصدارة بالتساوي في رصيد النقاط مع مانشستر يونايتد ، فيما رفع ساوثهامبتون رصيده إلى 29 نقطة ليتقدم للمركز السادس.

وتعرض ليفربول حامل اللقب للهزيمة الثانية هذا الموسم مقابل تسعة انتصارات وستة تعادلات في الوقت الذي سجل فيه ساوثهامبتون فوزه الثامن مقابل خمسة تعادلات وأربع هزائم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

مشهد مشهد "مرضى العناية" هز مصر.. صاحبة الصورة تروي ما حدث
نوبة ضحك قتلته.. تفاصيل مثيرة عن أعظم رسامي اليونان نوبة ضحك قتلته.. تفاصيل مثيرة عن أعظم رسامي اليونان

الأكثر قراءة

مشهد مشهد "مرضى العناية" هز مصر.. صاحبة الصورة تروي ما حدث
بلسان حسن نصر الله.. إيران تطعن الأسد مجدداً بلسان حسن نصر الله.. إيران تطعن الأسد مجدداً
رحيل الموسيقار اللبناني إلياس الرحباني بعد إصابته بكورونا رحيل الموسيقار اللبناني إلياس الرحباني بعد إصابته بكورونا
الكويت تعلن فتح الأجواء والحدود بين السعودية وقطر الكويت تعلن فتح الأجواء والحدود بين السعودية وقطر
الحرس الثوري يحتجز سفينة لكوريا الجنوبية.. وسيول تستنفر الحرس الثوري يحتجز سفينة لكوريا الجنوبية.. وسيول تستنفر
أمير قطر يعلن حضوره القمة الخليجية في السعودية أمير قطر يعلن حضوره القمة الخليجية في السعودية

قبل أن تذهب

مهام خاصة لهذه القوات في العلا بالسعودية
مهام خاصة لهذه القوات في العلا بالسعودية

اكتشف المزيد