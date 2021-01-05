ساوثهامبتون يلحق بليفربول هزيمة مفاجئة

تعرض فريق ليفربول لهزيمة مفاجئة في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وسقط على ملعب مضيفه ساوثهامبتون صفر- 1 مساء الاثنين في المرحلة السابعة عشر.

وسجل داني إنغز هدف الفوز لفريق ساوثهامبتون بعد مضي دقيقتين فقط من بداية المباراة.

وتوقف رصيد ليفربول عند 33 نقطة في الصدارة بالتساوي في رصيد النقاط مع مانشستر يونايتد ، فيما رفع ساوثهامبتون رصيده إلى 29 نقطة ليتقدم للمركز السادس.

وتعرض ليفربول حامل اللقب للهزيمة الثانية هذا الموسم مقابل تسعة انتصارات وستة تعادلات في الوقت الذي سجل فيه ساوثهامبتون فوزه الثامن مقابل خمسة تعادلات وأربع هزائم.