سولشاير: علينا أن نتحلى بالشجاعة أمام مانشستر سيتي

ذكر أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد يوم الثلاثاء أن فريقه يلعب بثقة ويجب أن ينجح في الفوز بكأس رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم ولن يكون هناك أي أعذار إذا فشل في التغلب على مانشستر سيتي في الدور قبل النهائي يوم الأربعاء.

وخرج يونايتد من قبل نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية وكأس الاتحاد الإنجليزي والدوري الأوروبي الموسم الماضي، لكن سولشاير يعتقد أن الفريق أحرز تقدما كبيرا في الموسم الحالي.

ويحتل يونايتد المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد سلسلة من عشر مباريات خالية من الهزائم ويتساوى في رصيد 33 نقطة مع ليفربول المتصدر وتتبقى له مباراة.

وأبلغ سولشاير الصحافيين: تطورنا في آخر 12 شهرا منذ قبل نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية الموسم الماضي ولذلك فإن الأمر لا يتعلق فقط بتعلم كيفية الفوز في الدور قبل النهائي. حصلنا أيضا على حق الشعور بأن بوسعنا الفوز باللقب في ظل الأداء الذي نقدمه. نحن واثقون وفي حالة جيدة ولذلك لا يوجد أعذار.

وأضاف: نلعب من أجل الفوز بألقاب وهذا يمنحنا النهم للفوز بالمزيد. الفريق بأكمله في حالة تركيز ومستعد للمحاولة.

وتعادل يونايتد بدون أهداف مع سيتي في مباراتهما بالدوري الشهر الماضي، وعزا سولشار ذلك إلى تحول بيب غوارديولا مدرب سيتي إلى أسلوب لعب يعتمد بصورة أكبر على الهجمات المرتدة مما أسفر عن انتصاره 3-1 خارج ملعبه على تشيلسي.

وقال سولشاير: لا تعرف أبدا ما هو الأسلوب الذي سيلعب به لكن علينا الدفاع جيدا. من الصعب الإبقاء على الكرة في نصف ملعبهم، وعلينا أن نتحلى بالشجاعة والثقة وأن ننجح في تجاوز ضغطهم. علينا العثور على طريقة متوازنة.