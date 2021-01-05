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كوادرادو ثاني لاعب من يوفنتوس يصاب بفيروس كورونا

خوان كوادرادو لاعب يوفنتوس

كوادرادو ثاني لاعب من يوفنتوس يصاب بفيروس كورونا

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تورينو - رويترز

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أكد يوفنتوس يوم الثلاثاء، إصابة لاعبه خوان كوادرادو بفيروس كورونا ليصبح ثاني لاعب في صفوف بطل دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يصاب بالعدوى هذا الأسبوع.

ويخضع المدافع البرازيلي أليكس ساندرو بالفعل للعزل الذاتي بعد إصابته بالفيروس يوم الاثنين، وتم تأكيد إصابة كوادرادو بعد أحدث جولة من الفحوصات.

وقال يوفنتوس: خلال الفحوصات التي يجريها النادي تبعا للبروتوكولات الصحية جاءت نتيجة خوان كوادرادو إيجابية لفيروس كوفيد-19. تم وضع اللاعب بالفعل في العزل الذاتي ولا يعاني من أي أعراض.

ويحل يوفنتوس ضيفا على ميلان يوم الأربعاء حيث يسعى فريق المدرب أندريا بيرلو لتضييق فارق 10 نقاط التي تفصله عن متصدر الدوري.

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