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ناينغولان مهاجماً كونتي: ماذا يمكنني أن أفعل في 8 دقائق؟

راديا ناينغولان

ناينغولان مهاجماً كونتي: ماذا يمكنني أن أفعل في 8 دقائق؟

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ميلان - رويترز

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كشف راديا ناينغولان لاعب وسط إنتر ميلان المعار إلى كالياري منافسه في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، أن أنطونيو كونتي مدرب إنتر لم يمنحه فرصة إظهار قدراته ولم يشركه أساسيا في أي مباراة هذا الموسم.

وعاد ناينغولان إلى كالياري الأسبوع الماضي بعد أن أمضى الموسم الماضي هناك أيضا على سبيل الإعارة.

وأبلغ لاعب الوسط البلجيكي الدولي صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية : تألمت عندما منحني فقط ثماني دقائق للمشاركة في مباراة، وقال كونتي إنني مسؤول عن كل شيء. ماذا عساي أن أفعل في ثماني دقائق؟ لكني لم أثر أي جدل ولن أفعل الآن أيضا. هكذا سارت الأمور.

وترك ناينغولان الباب مفتوحا على ما يبدو للعودة إلى إنتر، وقال متحدثا عن كونتي إنه مدرب رائع.

وأصيب ناينغولان بفيروس كورونا في أكتوبر وتنفس الصعداء لأنه تعافى في عشرة أيام بينما كان يتدرب في منزله. وقال :كنت محظوظا. تعافيت في عشرة أيام فقط. هذا العام في الملعب ندافع عن أكثر من النتيجة. ندافع عن الدوري ضد الفيروس.

ويحتل إنتر المركز الثاني في الترتيب بفارق نقطة واحدة خلف ميلان المتصدر، بينما يأتي كالياري في المركز 15.

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