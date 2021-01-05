نيمار يعود إلى تدريبات باريس سان جيرمان

عاود النجم البرازيلي نيمار التمارين في صفوف ناديه باريس سان جيرمان الفرنسي بعد أن تعافى من إصابة في كاحله تعرض لها الشهر الماضي.

وسيغيب نيمار عن مباراة فريقه ضد سانت اتيان، الأربعاء، في الدوري الفرنسي، لكنه قد يكون جاهزا لخوض اللقاء ضد بريست السبت المقبل أو ضد مرسيليا في كأس الأبطال الفرنسية في 13 الحالي في مدينة لنس.

وتعرض نيمار للإصابة في المباراة ضد ليون في 13 ديسمبر الماضي وحُددت فترة غيابه حينها بثلاثة أسابيع.

في المقابل، يستطيع مدرب سان جيرمان الجديد الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو الاعتماد على لاعب الوسط بابلو سارابيا والمدافع عبدو ديالو بعد تعافيهما تماما من الإصابة.

ويستمر غايب العديد من اللاعبين عن صفوف فريق العاصمة الفرنسية وأبرزهم المهاجم الارجنتيني ماورو ايكاردي ولاعب الوسط البرتغالي دانيلو بيريرا والإيطالي اليساندرو فلورنسي وبريسنل كيمبيبي بداعي الإصابة.