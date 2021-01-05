"كاف" يحدد موعد قرعة "مجموعات" دوري الأبطال والكونفيدرالية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، عن إقامة قرعة دور المجموعات لدوري الأبطال، والدور التمهيدي لكأس الاتحاد (الكونفيدرالية) يوم الجمعة المقبل بمقر الاتحاد بالعاصمة المصرية القاهرة.

وذكر (كاف) عبر موقعه الرسمي، يوم الثلاثاء، أن الأندية الفائزة بمجموع المباراتين بالدور التمهيدي الثاني من دوري الأبطال ستشارك في قرعة دور المجموعات، بينما ستشارك الأندية الفائز بمجموع المباراتين في الدوري التمهيدي الثاني من الكونفيدرالية، في قرعة الدور التمهيدي الثاني الإضافي أمام الخاسرين بمجموع المباراتين بالدور التمهيدي الثاني من دوري الأبطال.

وتقام مباريات إياب دور الــ32 لدوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية يوم الثلاثاء والأربعاء.

وكان الأهلي المصري قد توج بلقب دوري أبطال إفريقيا نسخة الموسم الماضي، فيما فاز نهضة بركان المغربي بلقب الكونفيدرالية.