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إصابة الحسناء مورغان بفيروس كورونا

أليكس مورغان
أليكس مورغان

إصابة الحسناء مورغان بفيروس كورونا

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لوس أنجلوس - د ب أ

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أعلنت أليكس مورغان، قائدة المنتخب الأميركي المتوج بلقب كأس العالم 2019 لكرة القدم للسيدات، إصابتها بعدوى فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) وخضوعها للعزل الذاتي.

وقالت مورغان "31 عاما" عبر حسابها بموقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" الثلاثاء: للأسف، ودعت أنا وعائلتي عام 2020 بمعرفة أننا أصبنا بعدوى كوفيد-19 خلال تواجدنا في كاليفورنيا لقضاء الإجازة. نحن في حالة معنوية جيدة ونتعافى بشكل جيد.

وأضافت: بعد اكتمال فترة عزلنا، سأتبع الإرشادات الخاصة بالعودة في كرة القدم بأميركا لضمان التعافي التام والتمكن من الانضمام لزميلاتي مجددا على الملعب في وقت قريب.

وتغيب مورغان، التي توجت مع منتخب بلادها أيضا بلقب كأس العالم 2015، عن معسكر المنتخب، والذي سيجرى الإعلان عن قائمته في وقت لاحق يوم الأربعاء.

وشاركت مورغان في خمس مباريات ضمن صفوف فريق توتنهام الإنجليزي في نهاية عام 2020، وذلك قبل العودة إلى فريقها السابق أورلاندو برايد.

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