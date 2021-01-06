الكرواتي بيليتش ينتقل إلى الدوري الصيني

أعلن بكين غوان يوم الأربعاء تعيين سلافن بيليتش مدرب وست بروميتش ألبيون السابق لقيادة الفريق المنافس بالدوري الصيني الممتاز لكرة القدم لمدة عامين خلفا لبرونو جنيسيو.



وقال بكين عبر وسائل التواصل الاجتماعي إنه قرر عدم تجديد عقد الفرنسي جنيسيو الذي قاد الفريق لاحتلال المركز الثالث في الدوري والوصول لدور الثمانية بدوري أبطال آسيا.



ويعود الكرواتي بيليتش للتدريب بعد أقل من شهر على إقالته من وست بروميتش عقب انطلاقة سيئة بالدوري الانجليزي الممتاز هذا الموسم حيث جمع سبع نقاط من 13 مباراة مع المدرب البالغ عمره "52 عاما".



وسبق للرحالة بيليتش تدريب لوكوموتيف موسكو وبشكتاش ووست هام يونايتد والاتحاد السعودي ومنتخب كرواتيا.