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إنفانتينو: الاتحاد السعودي يتمتع باحترافية عالية

عبدالعزيز الفيصل وياسر المسحل مع إنفانتينو

إنفانتينو: الاتحاد السعودي يتمتع باحترافية عالية

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العربية. نت

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أبدى جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إعجابه بطريقة العمل الاحترافية المتواجدة في الاتحاد السعودي للعبة، وذلك لدى زيارته إلى مقر الاتحاد، يوم الأربعاء.

واستقبل الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، يوم الأربعاء، جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الذي وصل للرياض، وذلك بحضور مساعد وزير الرياضة عبدالإله بن سعد الدلاك، وياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وقال إنفانتينو لدى زيارته إلى الاتحاد السعودي: شاهدت مدى الاحترافية التي يتمتع بها الاتحاد السعودي، أعلم جيدا مدى عشق السعوديين لكرة القدم، لكن ما رأيته من استراتيجيات مختلفة يعكس رؤية احترافية، وكل فريق العمل هنا يؤدي جهدا عظيما يدعو "فيفا" للفخر والسعادة.

وأضاف: ثمار العمل الجاد ستظهر قريبا، سعادتي ليست في الزيارة فقط، بل بالشراكة بين "فيفا" والاتحاد السعودي.

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