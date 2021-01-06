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سبيتسيا يصعق نابولي بعشرة لاعبين

من لقاء نابولي وسبيتسيا

سبيتسيا يصعق نابولي بعشرة لاعبين

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نابولي - رويترز

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عدل سبيتسيا الذي يصارع الهبوط تأخره بهدف ليحقق فوزا مستحقا 2-1 على مضيفه نابولي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم الأربعاء رغم أنه أكمل المبارة بعشرة لاعبين.

ودخل الفريق الزائر المباراة بصفته الطرف الأقل ترشيحا بعد أن أخفق في الفوز منذ 25 نوفمبر تشرين الثاني في سجل شمل سبع مباريات ليقبع في منطقة الهبوط.

لكنه رد بقوة على تأخره بهدف أندريا بيتانيا في الشوط الثاني بالتعادل من ركلة جزاء سددها مبالا نزولا قبل أن يخطف توماسو بوبيغا الفوز قبل النهاية بعد طرد أرديان إسماعيلي من الفريق الزائر.

وبذلك يكون نابولي حقق انتصارا واحدا فقط في آخر خمس مباريات بالدوري وخسر في ثلاث ليتراجع للمركز الخامس برصيد 28 نقطة بينما رفع انتصار سبيتسيا الفريق إلى المركز 16 برصيد 14 نقطة.

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