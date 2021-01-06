سولشاير يرد على تصريحات كلوب بشأن "ركلات الجزاء"

يعتقد أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد، أن حديث المدربين المنافسين عن ركلات جزاء ناديه يمكن أن تكون طريقة لمحاولة التأثير على قرارات الحكام.

وقال يورغن كلوب مدرب ليفربول عقب الخسارة 1-صفر أمام ساوثامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الاثنين، إنه يشعر بالحيرة بخصوص سبب عدم احتساب ركلة جزاء لناديه، وادعى أن قرار الحكم كان سيختلف لو كانت فرق أخرى تخوض المباراة.

وأضاف كلوب في مقابلة عقب المباراة أن يونايتد حصل على ركلات جزاء في عامين أكثر مما حصل عليه ليفربول خلال وجوده على مدار خمس سنوات ونصف السنة.

وقال سولشاير للصحفيين قبل مواجهة مانشستر سيتي في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة يوم الأربعاء: لا أحصي عدد ركلات الجزاء التي نحصل عليها، لذا إذا أردتم قضاء وقت في الشعور بالقلق حول متى نتعرض لخطأ داخل المنطقة، فأنا لا أقضي وقتي في ذلك.

وأشار سولشاير إلى أن يونايتد حُرم من ركلة جزاء في قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي الموسم الماضي عندما خسر أمام تشيلسي بعدما قال المدرب المنافس فرانك لامبارد إن قرارات حكم الفيديو المساعد صبت في مصلحة يونايتد.

وأضاف المدرب النرويجي: لا يمكنني الحديث بالنيابة عن المدربين الآخرين. لماذا هم يقولون مثل هذه الأشياء. بكل تأكيد أشعر أن هذا حدث العام الماضي في قبل نهائي كأس الاتحاد لأن فرانك تحدث عن الأمر وحرُمنا بعدها من ركلة جزاء كان يجب أن نحصل عليها. ربما هي طريقة للتأثير على التحكيم. لا أعرف لكني لا أشعر بالقلق بخصوص ذلك. عندما نتعرض لخطأ داخل المنطقة تصبح ركلة جزاء. يحدث ذلك عند ارتكاب الخطأ داخل المنطقة.

وسيلعب مانشستر يونايتد مع واتفورد في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت، ثم سيعود إلى الدوري الممتاز بمباراة قمة أمام ليفربول المتصدر في 17 يناير الجاري.