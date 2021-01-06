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غوارديولا: لا نملك ما يكفي من لاعبين لمواجهة يونايتد

غوارديولا
غوارديولا مدرب مانشستر سيتي

غوارديولا: لا نملك ما يكفي من لاعبين لمواجهة يونايتد

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مانشستر - رويترز

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كشف بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي إن فريقه لا يملك ما يكفي من لاعبين لخوض مباراة الدور قبل النهائي لكأس الرابطة لكرة القدم يوم الأربعاء أمام مضيفه مانشستر يونايتد بسبب تأثير وباء كوفيد-19 على النادي.

وبوسع الفرق وضع تسعة لاعبين على مقاعد البدلاء اعتبارا من الدور قبل النهائي لكأس الرابطة بعد أن وافقت رابطة الأندية الإنجليزية على إجراء خمسة تغييرات في كل مباراة. وغاب ستة لاعبين عن سيتي في الانتصار 3-1 على مضيفه تشيلسي في الدوري مطلع الأسبوع بسبب إصابتهم بفيروس كورونا.

كما تأجلت مباراة سيتي في ملعب إيفرتون الأسبوع الماضي بسبب العديد من حالات الإصابة بالعدوى في النادي لينضم عملاق مدينة مانشستر إلى نيوكاسل يونايتد وشيفيلد يونايتد وفولهام بين ضحايا تفشي الوباء في دوري الأضواء.

وقال غوارديولا لشبكة "سكاي سبورتس" : لا يوجد لدينا ما يكفي من لاعبين. يمكننا خوض مباراة أو مباراتين لكن لا يمكن الاستمرار بهذا الشكل لفترة طويلة. يمكنك استخدام 14 أو 15 لاعبا فقط. سيصبح الأمر أكثر صعوبة. لكن يجب أن نتأقلم على الوضع قدر المستطاع. لا يوجد أمامنا أي بديل. الشيء الأكثر أهمية أن يتعافى المصابون بكورونا تماما وأن يحاول اللاعبون الآخرون تجنب المصير ذاته.

وأعلن الدوري الممتاز اليوم الثلاثاء تسجيل 40 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وهو أعلى معدل إصابة في أسبوع واحد هذا الموسم وذلك بعد جولتين من الفحوصات الأسبوع الماضي.

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