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فريق "درجة ثالثة" يطيح بأتلتيكو من كأس الملك

من لقاء أتلتيكو مدريد وكورنيلا

فريق "درجة ثالثة" يطيح بأتلتيكو من كأس الملك

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مدريد - د ب أ

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ودع فريق أتلتيكو مدريد منافسات كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، عقب خسارته أمام فريق كورنيلا (أحد فرق الدرجة الثالثة)، صفر - 1، يوم الأربعاء، ضمن منافسات الدور الثاني من المسابقة.

وسجل أدريان خيمينز هدف المباراة الوحيد لكورنيلا في الدقيقة السابعة. وفي مباراة أخرى بالدور ذاته، تأهل غرناطة إلى الدور الثالث عقب فوزه على ديبورتيفو ليونيسا 2 -/ 1.

وتقدم ليونيسا في الدقيقة الثالثة مارك روفيرولا ، قبل أن يسجل جورج مولينا هدف التعادل لغرناطة في الدقيقة 19.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1 - 1، ليلجأ الفريقان إلى وقت إضافي شهد تسجيل هدف الفوز لغرناطة في الدقيقة 116 عن طريق داروين ماتشيز.

وفي باقي مباريات الدور الثاني،تغلب ألميريا على نومانسيا 2- 1، وليفانتي على كلوب بورتوغاليتي 2 - 1، وإلتشي على لا نونسيا 1 - صفر، وليغانيس على سوكويياموس 2 - صفر.

وفاز ريال بيتيس على مضيفه موتيلفيرا 3 - 1، ونافالكارنيرو على لاس بالماس 1 - صفر، ورايو فاييكانو على آرو ديبورتيفو 3 - 1.

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