قبل ملاقاة يوفنتوس.. فيروس كورونا يقتحم أسوار ميلان

أعلن ميلان إصابة الثنائي أنتي ريبيتش ورادي كرونيتش بفيروس كوفيد-19 قبل مباراة القمة ضد يوفنتوس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم الأربعاء.



وخضع اللاعبان لمسحتين طبيتين يوم الثلاثاء عقب مشاركتهما في فوز ميلان 2-صفر على بنيفنتو يوم الأحد في الدوري قبل استضافة بطل إيطاليا.



وقال النادي في بيان : سيبقى اللاعبان في العزل المنزلي ولم تظهر عليهما أي أعراض وأبلغنا السلطات الصحية على الفور. خضع كل أعضاء الفريق لفحوص جديدة الأربعاء وظهرت النتائج سلبية.



ويفتقد ميلان، متصدر الدوري بسجل يخلو من الهزائم، جهود لاعب الوسط الموقوف ساندرو تونالي والمصابين زلاتان إبراهيموفيتش وإسماعيل بناصر وأليكسيس سايليميكرز وماتيو جابيا.



ويغيب عن يوفنتوس الظهيران خوان كوادرادو وأليكس ساندرو بسبب الفيروس عندما يسعى فريق المدرب أندريا بيرلو لتقليص فارق عشر نقاط مع ميلان.