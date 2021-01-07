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أبراهام: "الجدول المزدحم" يمنعنا من التألق

 أبراهام
 تامي أبراهام مهاجم تشيلسي

أبراهام: "الجدول المزدحم" يمنعنا من التألق

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لندن - رويترز

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كشف تامي أبراهام مهاجم تشيلسي أن لاعبي فريقه الجدد يحتاجون إلى الوقت من أجل التأقلم مع باقي الزملاء، وأكد أن جدول المباريات المزدحم في ظل جائحة كوفيد-19 لم يساعد على هذا الأمر.

وأنفق تشيلسي ببذخ في فترة الانتقالات الصيفية وتعاقد مع لاعبين مثل لاعب الوسط كاي هافرتس والمهاجم تيمو فيرنر والمدافع بن تشيلويل والجناح حكيم زياش، لكن النادي اللندني يقبع في المركز التاسع بالدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 26 نقطة من 17 مباراة.

وفيرنر مهاجم ألمانيا من بين الذين يتعرضون لانتقادات حادة بسبب تراجع مستواه وفشله في التسجيل في آخر 12 مباراة في كل المسابقات، لكن أبراهام قال إن كل اللاعبين الجدد يحتاجون إلى الوقت للتأقلم.

وقال أبراهام لموقع النادي على الإنترنت : لا نملك تقريبا أي وقت للمران معا أو للعمل مع بعضنا على طريق اللعب، حيث نتعامل مع كل يوم حسب الظروف المتوفرة. في كل مباراة نلعبها، نتعلم أشياء جديدة عن بعضنا. بدأت أفهمهم بشكل أكبر وهم بدأوا يفهموني بشكل أكبر، لذا أتمنى أن ندفع بعضنا بعضا حتى نستخرج أفضل ما لدينا.

وسيلعب تشيلسي، الذي خسر أربع مرات في آخر ست مباريات بالدوري، مع موركامب في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي يوم الأحد قبل أن يواجه فولهام في الدوري الممتاز في 15 يناير الجاري.

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