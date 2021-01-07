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أرتيتا: مستقبل أوزيل قد يحسم في يناير

أرتيتا أوزيل
أرتيتا وأوزيل

أرتيتا: مستقبل أوزيل قد يحسم في يناير

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لندن - رويترز

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كشف ميكل أرتيتا مدرب أرسنال أن مستقبل مسعود أوزيل قد يُحسم مع النادي المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم خلال فترة انتقالات يناير، وأنه سيسمح للاعب الألماني بالرحيل إذا تلقى عرضا مناسبا.

ولم يلعب أوزيل، الذي يرتبط بعقد مع أرسنال حتى نهاية الموسم الجاري، مع النادي اللندني منذ مارس من العام الماضي واستبعده أرتيتا من تشكيلة الدوري الممتاز والدوري الأوروبي في النصف الأول من الموسم الجاري.

ويحق لأوزيل البالغ عمره "32 عاما" التفاوض مع أي فريق آخر هذا الشهر وذكرت تقارير بريطانية أنه في مفاوضات بالفعل مع فناربخشه التركي ودي سي يونايتد الأميركي.

وقال أرتيتا للصحافيين قبل مواجهة نيوكاسل يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت : سنحدد ما سيحدث في الأيام القليلة المقبلة، ولا أعرف ما الذي سيحدث.

وأضاف: سنتناقش داخليا في أفضل حل له في المستقبل القريب وسيكون ذلك مع اللاعب ووكيله أيضا وسنحاول الوصول إلى أفضل حل لجميع الأطراف.

وتابع: إذا تم التوصل لاتفاق هذا الشهر، فسيكون بسبب أن هذا سيصب في مصلحة كل الأطراف، بحيث يكون الأمر جيدا لمسعود ومستقبله ويكون مناسبا للنادي. إذا كان هذا هو الموقف فإنه سينتقل، وإذا لم يكن الأمر كذلك فإنه سيبقى هنا.

ويمكن لأرسنال قيد أوزيل لاستكمال الموسم الجاري لكن أرتيتا لم يوضح بعد إذا ما كان يفكر في هذا الأمر.

وقال أرتيتا إن لاعب الوسط توماس بارتي سيخضع لاختبار قبل المباراة لتحديد إمكانية مشاركته بعد التعافي من الإصابة أو عدم الدفع به وتوفير جهده لمباراة كريستال بالاس في الدوري الأسبوع المقبل.

ولم تعد هناك أي أعراض على المدافع غابرييل، الذي أصيب فيروس كورونا الشهر الماضي، لكنه سيعود إلى المران بعد الخضوع لفحص طبي.

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