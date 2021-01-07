أستون فيلا يغلق مقر تدريباته بسبب كورونا

اضطر نادي أستون فيلا الذي يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إلى إغلاق مقر تدريباته الخميس بسبب وجود حالات إيجابية عدة بفيروس كورونا المستجد في صفوف لاعبيه وجهازه الفني، فباتت مباراته ضد ليفربول المقررة في كأس الاتحاد الجمعة مهددة بالتأجيل.

وأصدر فيلا بيانا قال فيه: عدد كبير من لاعبي الفريق الأول ومن الجهاز الفني جاءت نتيجتهم إيجابية بعد أن خضعوا لفحص روتيني الاثنين ودخلوا مباشرة الحجر الصحي. ثم اجريت فحوصات جديدة مباشرة وأسفرت عن المزيد من الحالات الإيجابية.

وتابع : لقد تم إلغاء الحصة التدريبية الخميس استعدادا للمباراة ضد ليفربول في كأس الاتحاد، المحادثات جارية بين ممثلي الجهاز الطبي في النادي والرابطة والدوري الممتاز.

وبات فيلا رابع ناد من الدرجة الممتازة يعاني من إصابات عدة في صفوفه في الشهرين الآخيرين ما زاد من الشكوك حول اكمال الدوري المحلي لموسم 2020-2021.

وألغيت ثلاث مباريات في الدوري في الأيام الاخيرة بسبب حالات كثيرة في صفوف ناديي مانشستر سيتي وفولهام، في حين تأجلت مباراة ساوثمبتون وشروسبيري تاون في مسابقة الكأس يوم السبت لوجود إصابات عدة في صفوف الأخير.

وأعلنت رابطة الدوري الممتاز الثلاثاء عن تسجيل 40 إصابة بفيروس كورونا المستجد في صفوف اللاعبين وأفراد من طواقم الأندية خلال الأسبوع المنصرم.

ويشكل هذا العدد أكثر من ضعف الرقم القياسي السابق الذي بلغ 18 إصابة الأسبوع الفائت ويأتي تزامنًا مع دخول بريطانيا إغلاقًا تامًا للبلاد للحد من تفشي كوفيد-19.