إنتر ميلان يفقد دامبروسيو لعدة أسابيع

أعلن إنتر ميلان أن لاعبه دانيلو دامبروسيو تعرض لإصابة في أربطة الركبة خلال الهزيمة 2-1 أمام سامبدوريا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم الأربعاء.



وذكرت شبكة "سكاي سبورت" الإيطالية أن المدافع البالغ عمره "32 عاما" سيغيب لفترة تتراوح بين أربعة وخمسة أسابيع.



وغادر دامبروسيو، الذي شارك بدلا من ميلان شكرينيار في الدقيقة 81، الملعب قرب نهاية المباراة بعد كرة مشتركة مع مهدي ليريس لاعب وسط سامبدوريا.



وقال إنتر في بيان يوم الخميس : أظهرت الفحوص أن اللاعب الإيطالي يعاني من شد في أربطة ركبته اليسرى. سيتم تقييم حالته الأسبوع المقبل.



وسيغيب دامبروسيو عن مواجهة روما في الدوري يوم الأحد وكذلك عن مباراة فيورنتينا في كأس إيطاليا يوم الأربعاء المقبل.



ويحتل إنتر المركز الثاني في الدوري برصيد 36 نقطة من 16 مباراة وبفارق نقطة واحدة عن ميلان المتصدر، بينما يتقدم بثلاث نقاط على روما.