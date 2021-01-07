بارما الإيطالي يتخلص من مدربه ليفيراني

أعلن نادي بارما المتعثر في الدوري الإيطالي لكرة القدم يوم الخميس إقالة مدربه فابيو ليفيراني عقب تلقيه الهزيمة الرابعة على التوالي ودخوله منطقة الخطر للأندية المعرضة للهبوط بجدول ترتيب الدوري المحلي.

وجاء الإعلان عن إقالة ليفيراني عقب هزيمة بارما أمام اتالانتا بثلاثية نظيفة مساء الأربعاء ليتراجع للمركز الثالث من القاع برصيد 12 نقطة من 16 مباراة.

وتولى ليفيراني تدريب بارما في بداية الموسم بعقد يمتد لعامين بعد أن صعد بفريق ليتشي من الدرجة الثالثة إلى الأولى خلال ولاية امتدت لثلاثة أعوام.

ومن المتوقع أن يعلن بارما عن مدربه الجديد في وقت لاحق. ويلتقي بارما في مباراته التالية مع ضيفه لاتسيو يوم الأحد المقبل.