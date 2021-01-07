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سيتي يحسم ديربي مانشستر ويصعد إلى نهائي كأس الرابطة

لحظة هدف مانشستر سيتي الأول

سيتي يحسم ديربي مانشستر ويصعد إلى نهائي كأس الرابطة

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مانشستر - د ب أ

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واصل مانشستر سيتي رحلة الدفاع عن لقبه في بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية ، وتأهل الفريق إلى المباراة النهائية للبطولة بالفوز الثمين 2 - صفر على جاره ومنافسه العنيد مانشستر يونايتد يوم الأربعاء في الدور قبل النهائي للبطولة.

وتغلب مانشستر سيتي على مضيفه يونايتد بهدف نظيف ليحجز مكانه في المباراة النهائية للبطولة ، والتي يلتقي فيها مع توتنهام ، الذي تغلب على برينتفورد 2 صفر يوم الثلاثاء في المباراة الأخرى بالمربع الذهبي للبطولة.

وأصبح مانشستر سيتي على بعد خطوة واحدة من الدفاع عن اللقب ومعادلة الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بلقب البطولة ، والذي يستحوذ عليه ليفربول برصيد ثمانية ألقاب مقابل سبعة ألقاب لمانشستر سيتي وخمسة ألقاب لكل من مانشستر يونايتد وتشيلسي وأستون فيلا وأربعة ألقاب لكل من توتنهام ونونتغهام فورست.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ، ثم سجل المدافع الإنجليزي جون ستونز هدف التقدم في الدقيقة 50 فيما سجل البرازيلي فيرناندينيو الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 83 ليقودا سيتي إلى المباراة النهائية المقررة على استاد "ويمبلي" العريق في لندن في 25 أبريل المقبل.

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