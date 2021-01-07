غوارديولا يمدح مدافعه بعد التأهل إلى النهائي

كشف بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، أن جون ستونز احتاج إلى وقت أطول من المتوقع لاستعادة مستواه لكنه كال المديح للمدافع الإنجليزي بعد الفوز 2-صفر على مانشستر يونايتد في قبل نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة الأربعاء.

وعانى ستونز بسبب الإصابات والأداء السيئ في المواسم الأخيرة لكنه استعاد إيقاعه هذا الموسم بشراكة ناجحة مع المدافع البرتغالي روبن دياز.

وافتتح ستونز التسجيل لسيتي في مواجهة يونايتد في الشوط الثاني محرزا هدفه الأول مع الفريق في ثلاثة أعوام ثم حسم البرازيلي فرناندينيو تأهل سيتي لنهائي البطولة للموسم الرابع على التوالي.

وأبلغ غوارديولا وسائل إعلام بريطانية : كل المديح له ستونز. في مسيرة طويلة تمر بتقلبات. للأسف عانى أطول مما توقعنا ومما توقع لكن الفضل له في عودته بهذا الشكل. قدم أداء رائعا آخر. لكن أهم شيء بالنسبة له هو خوضه أربع أو خمس أو ست مباريات على التوالي وهو أمر عانى لفعله في السنوات الثلاث أو الأربع الأخيرة. هذا مهم جدا.

ويلعب سيتي ضد توتنهام هوتسبير في نهائي كأس الرابطة باستاد ويمبلي في 25 أبريل.