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فليك يستبعد ضم لاعبين جدد إلى بايرن ميونخ

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فليك مدرب بايرن ميونخ

فليك يستبعد ضم لاعبين جدد إلى بايرن ميونخ

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ميونخ - د ب أ

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استبعد هانزي فليك، المدير الفني لنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، استقدام لاعبين جدد للنادي البافاري خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال فليك يوم الخميس: الموقف لدى كل الأندية في العالم تقريبا ليس بسيطا تماما ولاسيما في ظل أزمة كورونا، ولهذا السبب فلست على الإطلاق الشخص الذي يمضي قدما ويقول إني أريد لاعبين جددا، بل على العكس.

وأعرب فليك عن اعتقاده بأن الموقف المرتبط بخسائر مالية كبيرة للأندية، ليس سهلا في الوقت الراهن كما كان أيضا في الصيف الماضي، مضيفا: سنواصل الاحتفاظ بالقائمة التي لدينا الآن حتى نهاية الموسم.

كان كارل هاينز رومينيغه، الرئيس التنفيذي للنادي، أعلن في وقت سابق استبعاده ضم لاعبين جدد في الشتاء، مشيرا إلى تراجع الإيرادات بسبب انعدام الإيرادات المترتبة على الحضور الجماهيري.

وبعدما ترددت تكهنات عن احتمال رحيل كل من خافي مارتينيز وجوشوا زيركزي، قال فليك : أتوقع أنهما سيكونان ضمن قائمة الفريق لهذا النصف من العام، مشيرا إلى أنه لم يسمع من اللاعبين شيئا في هذا الصدد ، لكنه قال إن الأمور تسير في كرة القدم بسرعة.

وأعرب فليك عن رضاه عن قائمة فريقه: لدينا نوعية جيدة في التشكيل، ولا أرى أن أهدافنا معرضة للخطر بشكل كبير، لكن الفريق يعرف وكل لاعب يعرف أننا نسعى للتحسين، وعلينا أن نعمل على هذا.

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