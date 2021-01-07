كلوب: لن نتعاقد مع قلب دفاع في يناير

أكد يورغن كلوب مدرب ليفربول أن حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لن يتعاقد على الأرجح مع قلب دفاع في انتقالات الشهر الجاري رغم أزمة الإصابات، مشيرا إلى أن وباء كوفيد-19 لا يجعل الخيار ممكنا من الناحية المالية.

ويغيب الثلاثي الرئيسي في قلب الدفاع فيرغيل فان ديك وجو غوميز وجويل ماتيب بسبب الإصابات واضطر كلوب لنقل لاعبي الوسط فابينيو وجوردان هندرسون للدفاع خلال الخسارة 1-صفر من ساوثامبتون يوم الاثنين. لكن المدرب الألماني يعتقد أن الحل قصير الأمد لن يساعد وسيبحث عن خيارات داخل تشكيلته.

وأبلغ الصحفيين قبل مواجهة أستون فيلا في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي يوم الجمعة: لا يمكنني تأكيد أننا سنبرم تعاقدات وهذا لن يتم على الأرجح بسبب الوضع في العالم.

وأضاف: الوضع صعب على جميع أندية العالم وبعضها لا يواجه مشاكل مالية لكن هذا النادي يتحمل مسؤولية كبيرة دائما. إذا كانت الأوضاع طبيعية في العالم ومع إصابة ثلاثة في قلب الدفاع عادة كان يمكننا التعويض لكن الظروف الحالية ليست الأفضل في الكوكب كله وكيف ستكون مناسبة لفريق كرة قدم؟

وأهدر ليفربول المتصدر سبع نقاط في آخر ثلاث مباريات بالتساوي مع مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني الذي تتبقى له مباراة.

وسيستضيف يونايتد في أنفيلد يوم 17 هذا الشهر لكن كلوب قال إنه لن يجر الكثير من التغييرات بالتشكيلة أمام فيلا.

وتابع: إنها مباراة مهمة في الكأس وفيلا قوي جدا. نحتاج للتوازن في تشكيلة لم تتغير كثيرا لكن تحتاج للحيوية وأمامنا ثمانية أيام حتى مباراة مانشستر يونايتد.

وأعلن كلوب أن لاعب الوسط نابي كيتا لن يكون جاهزا لمباراة فيلا بينما يحتاج المهاجم ديوجو جوتا "لأسابيع" من أجل العودة للتدريبات.