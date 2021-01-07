كومان: ميسي أصبح أكثر فاعلية

كان رونالد كومان مدرب برشلونة فخورا بعد فوز فريقه 3-2 على مضيفه أتلتيك بلباو في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم الأربعاء وشدد على أن الأداء الذي قدمه يجب أن يكون المعيار فيما تبقى من الموسم.

وتأخر برشلونة بعد ثلاث دقائق بهدف إيناكي وليامز لكن رده كان مذهلا عبر بيدري وليونيل ميسي قبل أن يقلص إيكر مونياين الفارق في الدقيقة الأخيرة لصاحب الأرض.

وأبلغ كومان مؤتمرا صحفيا : هذا ما نريد الاستمرار عليه. شعرت أننا سيطرنا على المباراة طيلة الوقت ولم يكن هناك تراجع في أدائنا.

وساهم الانتصار في تقدم برشلونة إلى المركز الثالث وإعادة كومان تقييم الحديث المتشائم بشأن إمكانية لحاق فريقه بأتلتيكو مدريد الذي يبتعد عن الفريق الكاتالوني بسبع نقاط ويملك مباراتين مؤجلتين.

وقال المدرب الهولندي : المنافسة ما زالت قائمة لأن الموسم طويل للغاية. ستكون هناك إصابات ويمكن أن ينخفض أداء الفرق، وينتهي المطاف بالفريق المتألق حاليا وهو يعاني.

وكال كومان المديح لميسي الذي قدم أفضل أداء له هذا الموسم ولم يكن محظوظا بعدم إكمال الثلاثية.



وعانى قائد برشلونة كثيرا هذا الموسم وفقا لمعاييره لكنه أحرز هدفين ليرفع رصيده إلى تسعة أهداف ويتقاسم صدارة هدافي المسابقة.

وقال كومان: ميسي يقدم كل شيء منذ أول يوم، واستمر لسنوات على القمة لكن يبدو أنه أصبح أكثر فاعلية الآن. إنه يظهر إمكاناته دائما والتزامه كما أحرز هدفين.