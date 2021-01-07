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ولفرهامبتون يستعيد كوتروني من فيورنتينا

كوتروني
المهاجم باتريك كوتروني في مباراة ماضية أمام يوفنتوس

ولفرهامبتون يستعيد كوتروني من فيورنتينا

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لندن - رويترز

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استعاد ولفرهامبتون واندرارز، المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، المهاجم باتريك كوتروني وقطع فترة إعارته إلى فيورنتينا الإيطالي.

وانتقل اللاعب البالغ عمره "23 عاما" إلى فيورنتينا في يناير من العام الماضي بعقد إعارة لمدة 18 شهرا لكنه لم يبدأ أي مباراة في الدوري الإيطالي هذا الموسم.

وسيمثل الإيطالي كوتروني دفعة لهجوم ولفرهامبتون في ظل عدم تحديد موعد لعودة راؤول خيمنيز بعدما أصيب المهاجم المكسيكي بكسر في الجمجمة في نوفمبر الماضي.

ويحتل فريق المدرب نونو إسبيريتو سانتو المركز 13 في الدوري الممتاز ولم يحقق أي فوز في آخر أربع مباريات بالمسابقة.

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