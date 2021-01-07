"كورونا" يؤجل مباراة ساوثامبتون وشروزبيري

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم الخميس تأجيل مباراة ساوثامبتون في الدور الثالث لكأس الاتحاد أمام شروزبيري تاون المقررة يوم السبت المقبل بعدما كشف النادي المنتمي للدرجة الثالثة عن وجود عدة إصابات بكوفيد-19 بين صفوفه.

وأبلغ شروزبيري الاتحاد الإنجليزي أنه بسبب العدد الكبير من المصابين في صفوفه من اللاعبين والعاملين، فإنه لا يملك العدد الكافي من اللاعبين الجاهزين لخوض المباراة.

وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان: أبلغ شروزبيري تاون الاتحاد الإنجليزي تفاصيل عن النصائح الطبية التي حصل عليها واتصالاته مع سلطات الصحة العامة المحلية، وحدث تواصل مع المسؤول الطبي لكوفيد-19 في الاتحاد الإنجليزي. طلب الاتحاد الإنجليزي أيضا المعلومات اللازمة بخصوص قدرة شروزبيري تاون على خوض هذه المباراة.

وأضاف الاتحاد الإنجليزي أنه سيعقد اجتماعا الأسبوع المقبل لتحديد مصير هذه المباراة.