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أتلتيكو مدريد يقترب من استعارة ديمبلي

موسى ديمبلي مهاجم ليون

أتلتيكو مدريد يقترب من استعارة ديمبلي

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باريس - رويترز

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قال جونينيو المدير الرياضي لأولمبيك ليون إن أتلتيكو مدريد متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم في محادثات مع النادي الفرنسي لضم المهاجم موسى ديمبلي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

ويتطلع أتلتيكو للتعاقد مع مهاجم لتعزيز خياراته الهجومية في سباق لقب الدوري الإسباني وأدوار خروج المهزوم في دوري أبطال أوروبا بعد رحيل دييغو كوستا عن النادي هذا الشهر.

وأحرز ديمبلي (24 عاما) 31 هدفا في الدوري الفرنسي في أول موسمين مع ليون منذ انتقاله من سيلتيك الاسكتلندي لكنه شارك أساسيا في ست مباريات فقط بالدوري هذا الموسم وسجل هدفا واحدا.

وأبلغ جونينيو برنامج تليفوت بالتلفزيون الفرنسي بأن ديمبلي استفسر عن إمكانية انتقاله، مضيفا أن المهاجم الفرنسي اتفق مع أتلتيكو على البنود الشخصية في العقد لكن الناديين ما زالا في مفاوضات.

وقال جونينيو : أبلغني بأنه فقد بعض الحافز هنا. موسى لاعب أحبه كثيرا ونحن نعتمد عليه. لكن الإبقاء على لاعب لا يرغب في عيش حياة حقيقية وصعبة في الأشهر الخمسة القادمة ليس شيئا مثاليا.

ولم يتسن بعد الحصول على تعقيب من أتلتيكو الذي يتقدم بنقطة واحدة في صدارة الدوري الإسباني وتتبقى له ثلاث مباريات إضافية.

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