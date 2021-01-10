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استطلاع: 80% من اليابانيين يؤيدون إلغاء أو تأجيل الأولمبياد

أولمبياد طوكيو
أولمبياد طوكيو

استطلاع: 80% من اليابانيين يؤيدون إلغاء أو تأجيل الأولمبياد

متابع الغاء المتابعة

طوكيو - رويترز

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كشف استطلاع للرأي أجرته وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء يوم الأحد أن نحو 80 في المئة من سكان اليابان يرغبون في إلغاء أو تأجيل دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المؤجلة هذا العام في ظل تزايد القلق من تزايد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد سريع الانتشار.

وكشف الاستطلاع أن 35 في المئة من المشاركين يؤيدون إلغاء الدورة الأولمبية بينما فضل 44.8 في المئة تأجيل الحدث الرياضي الكبير إلى موعد لاحق.

وكان من المقرر إقامة الدورة في العاصمة اليابانية طوكيو في 2020 لكنها بسبب الأزمة الصحية العالمية تأجلت إلى العام الحالي وتقرر إقامتها ما بين 23 يوليو والثامن من أغسطس.

وفي ظل تزايد عدد المصابين بالعدوى أعلن رئيس وزراء اليابان يوشيهدي سوجا حالة الطوارئ في منطقة طوكيو الكبرى الخميس الماضي وربما تمتد الطوارئ لتشمل مناطق أخرى من البلاد من أجل احتواء العدوى.

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