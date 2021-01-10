بعد التعادل مع أوساسونا.. كورتوا ينتقد رابطة الدوري الإسباني

انضم حارس مرمى ريال مدريد تيبو كورتوا لقائمة منتقدي رابطة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بسبب عدم تأجيلها مباراة النادي الملكي على ملعب أوساسونا التي أقيمت يوم السبت رغم العاصفة الثلجية التي تعرضت لها البلاد.

وانتهت المباراة بتعادل الفريقين بدون أهداف بعد أن طلبت الرابطة من ريال مدريد السفر مبكرا إلى بامبلونا قبل يوم من موعد المباراة بسبب العاصفة الثلجية لكن الطائرة أضرت للانتظار أربع ساعات قبل تمكنها من الإقلاع بسبب تراكم الثلوج على المدرج في العاصمة.

وقال كورتوا في تصريحات لشبكة "موفيستار" التلفزيونية الإسبانية : لابد لي أن أقدم الشكر إلى طواقم أوساسونا على ما بذلوه من جهد لتهيئة أرض الملعب لكن اللوم يقع على من اتخذوا قرار إقامة المباراة. هم الرابطة كانوا يعرفون قبل مدة طويلة إن هذا سيحدث لكنهم جعلونا نسافر بالطائرة رغم تجمد المدرج.

وبسبب قسوة الأحوال الجوية لم يتمكن ريال مدريد من العودة إلى العاصمة بعد المباراة كالمعتاد وأمضى الفريق الليلة في بامبلونا.

وسيلتقي ريال مدريد في كأس السوبر الإسبانية مع أتلتيك بلباو في ملقة الخميس المقبل.

وقال كورتوا: وصلنا إلى الاستاد بينما كانت الثلوج تغطي الطرق. لابد أن تكون سلامة الناس على رأس الأولويات. نفذنا المطلوب منا لأننا كنا نعرف أنه إن لم نحضر (إلى بامبلونا) فربما نخسر النقاط لكن كل المطلوب منهم كان النظر إلى ما يحدث على الطرق. نحن أيضا لدينا عائلات وليس مجرد عرائس يمكنها الأداء في كل وقت.

ولم ترد رابطة الدوري على الفور على طلب للتعليق. وقال زين الدين زيدان مدرب ريال أيضا :هذه لم تكن مباراة في كرة القدم وكان يجب تأجيلها.

وتسببت العاصفة الثلجية التي ضربت إسبانيا في تأجيل المباراة بين أتلتيكو مدريد وضيفه أتليتيك بلباو والتي كانت مقررة يوم السبت أيضا.