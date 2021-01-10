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زيدان غاضباً: كان يجب تأجيل مباراة أوساسونا

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زيدان خلال مباراة ريال مدريد وأوساسونا

زيدان غاضباً: كان يجب تأجيل مباراة أوساسونا

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مدريد - رويترز

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أكد زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد أنه كان يجب تأجيل مباراته أمام أوساسونا بسبب تساقط الثلوج في أرضية الملعب بينما اكتفى حامل اللقب بالتعادل دون أهداف مع صاحب المركز قبل الأخير في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم السبت.

وتعطلت رحلة طيران ريال مدريد لأربع ساعات بسبب عاصفة ثلجية، واضطر النادي إلى السفر بشكل مبكر ليوم واحد عن الموعد المخطط، واستمرت معاناة الفريق مع تساقط الثلوج خلال اللقاء ولم يسدد أي كرة على المرمى طوال الشوط الأول.

وقال زيدان غاضبا للصحافيين: هذه لم تكن مباراة كرة القدم وكان يجب تأجيلها. واجهنا صعوبات في الظروف والرحلة وفعلنا ما نستطيع فعله داخل الملعب، لكن شعورنا الآن أنها لم تكن مباراة مناسبة.

وبهذا التعادل، أهدر ريال فرصة تصدر الدوري على حساب أتلتيكو مدريد الذي تأجلت مباراته أمام أتليتيك بيلباو بسبب عاصفة ثلجية.

وشعر زيدان أن معاملة الفرق لم تكن عادلة خاصة منذ أن اضطر ناديه إلى قطع رحلة صعبة لخوض المباراة.

وقال: هذا بات من الماضي، والآن لا نعرف ماذا سنفعل أو متى سنعود. تتعلق أكبر مشاكلي بالمباراة. الظروف لم تكن مناسبة. أعرف أني أكرر كلماتي لكن هذا هو الحال.

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