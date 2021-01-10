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كأس الاتحاد: مانشستر سيتي وتشيلسي يبلغان الدور الرابع

من لقاء مانشستر سيتي وبرمنغهام

كأس الاتحاد: مانشستر سيتي وتشيلسي يبلغان الدور الرابع

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لندن - د ب أ

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صعد فريقا مانشستر سيتي وتشيلسي للدور الرابع ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعدما تغلبا على ضيفيهما برمنغهام سيتي وموركامب على الترتيب اليوم الأحد في الدور الثالث للمسابقة.

وفاز مانشستر سيتي على برمنجهام، الذي يلعب بدوري الدرجة الأولى (تشامبيون شيب) 3 - صفر، فيما تغلب تشيلسي 4 - صفر على موركامب، الذي ينافس بدوري الدرجة الثالثة (ليغ تو).

وحسم مانشستر سيتي الأمور لصالحه منذ الشوط الأول، حيث أحرز برناردو سيلفا الهدفين الأول والثاني لفريق المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا في الدقيقتين الثامنة و15، فيما أضاف فيل فودين الهدف الثالث في الدقيقة 33.

ولم يجد تشيلسي صعوبة في الفوز على موركامب 4 - صفر، حيث سجل ماسون ماونت الهدف الأول للفريق اللندني في الدقيقة 18، قبل أن يحرز تيمو فيرنر وكالوم هدسون أودوي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 44 و49 على الترتيب، وتكفل كاي هافيرتز بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 86.

وفجر كرولي تاون، الذي يحتل المركز السادس بدوري الدرجة الثالثة الإنجليزي، مفاجأة كبرى، بعدما أطاح بضيفه ليدز يونايتد، الذي ينافس بالدوري الإنجليزي الممتاز، عقب فوزه عليه 3 - صفر، ليواصل مغامرته في كأس الاتحاد.

عجز الفريقان عن هز الشباك خلال الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل بدون أهداف.

وفي الشوط الثاني، سجل نيك تسارولا الهدف الأول لمصلحة كرولي تاون في الدقيقة 50، فيما أضاف زميلاه أشلي ناديسان وجوردن تونيكليف، الهدفين الثاني والثالث لأصحاب الأرض في الدقيقتين 53 و70.

وصعد بارنسلي، الذي يلعب في تشامبيون شيب، للدور الرابع في المسابقة، بعدما حقق فوزا ثمينا 2 - صفر على ضيفه ترانمير روفرز، الناشط في (ليغ تو).

ولحق بريستول سيتي، المنافس في تشامبيون شيب، بركب المتأهلين للدور الرابع، بفوزه 2 - 1 على ضيفه بورتسموث، الذي يلعب بدوري الدرجة الثانية (ليغ ون).

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