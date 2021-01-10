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ليفاندوفسكي أفضل شخصية رياضية في بولندا لعام 2020

ليفاندوفسكي
ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ

ليفاندوفسكي أفضل شخصية رياضية في بولندا لعام 2020

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ميونخ - د ب أ

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توج روبرت ليفاندوفسكي هداف بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم بجائزة أفضل شخصية رياضية في بولندا لعام 2020.

وتفوق ليفاندوفسكي على إيجا شيانتيك المتوجة بلقب النسخة الماضية من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس.

وحصل ليفاندوفسكي للمرة الثانية على الجائزة التي تتم من خلال تصويت صحيفة "برزيغلاد سبورتوي" الأوسع انتشارا في بولندا.

وجاء فوز ليفاندوفسكي بالجائزة بعد مسيرة مذهلة له في 2020 حيث نال جائزة أفضل لاعب في العالم بجانب جائزة أفضل لاعب في أوروبا.

وفي الموسم الماضي نال ليفاندوفسكي "32 عاما" لقب هداف البوندسليغا وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا ليقود بايرن لحصد الثلاثية قبل الفوز بلقب كأس السوبر الألماني وكأس السوبر الأوروبي.

وجاء كاميل ستوتش في المركز الثالث بعد أن حقق يوم الأحد لقبه التاسع والثلاثين في كأس العالم للتزلج.

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