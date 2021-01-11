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توتنهام يرسل قمصانه إلى مارين المغمور

توتنهام مارين
من لقاء توتنهام ومارين يوم الأحد

توتنهام يرسل قمصانه إلى مارين المغمور

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لندن - رويترز

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لم يحظ لاعبو مارين المنتمي لدوري الدرجة الثامنة بفرصة لتبادل القمصان مع نجوم توتنهام هوتسبير عقب خسارتهم 5-صفر في كأس الاتحاد الانجليزي لكرة القدم يوم الأحد لكنهم سيحصلون على قمصان جديدة كهدايا من النادي المنافس في الدوري الممتاز.

وسمحت الحكومة البريطانية باستمرار منافسات الرياضات المهمة رغم حالة العزل العام بسبب وباء كوفيد-19 لكن مع منع اللاعبين من العناق عند الاحتفال بالأهداف أو تبادل القمصان للحد من انتشار الفيروس.

وقال توتنهام عبر "تويتر" :لا يمكن للاعبين تبادل القمصان بعد المباريات بسبب بروتوكولات كوفيد-19 لذا سنقدم لفريق مارين مجموعة من القمصان الجديدة لتكون تذكارا للمباراة التاريخية.

وقال مارين، الذي يبتعد عن توتنهام بفارق 161 مركزا في هرم كرة القدم الانجليزية، إنه باع 30697 تذكرة افتراضية للمباراة مقابل عشرة جنيهات استرلينية للتذكرة.

وانهارت أحلام مارين في تحقيق إيرادات من تذاكر المباراة بسبب قيود كوفيد-19 التي منعت حضور الجماهير

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