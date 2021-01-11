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ديبالا يغيب عن يوفنتوس لمدة 20 يوماً

ديبالا
ديبالا خرج مصابا يوم الأحد

ديبالا يغيب عن يوفنتوس لمدة 20 يوماً

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تورينو - رويترز

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كشف يوفنتوس بطل دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم الاثنين أن مهاجمه باولو ديبالا سيغيب من أسبوعين إلى ثلاثة بسبب إصابة في الركبة لكن وستون مكيني وفيدريكو كييزا تجنبا إصابات خطيرة.

وخرج الدولي الأرجنتيني ديبالا مصابا في الانتصار 3-1 على ساسولو يوم الأحد وسيغيب عن مواجهة مهمة أمام إنتر ميلان صاحب المركز الثاني في سان سيرو مطلع الاسبوع المقبل.

وقال النادي في بيان : خضع ديبالا لفحوص صباح يوم الاثنين كشفت عن إصابة من درجة منخفضة في الرباط الجانبي للركبة اليسرى تستلزم فترة تعافي من 15 إلى 20 يوما.

لكن كانت هناك أنباء طيبة بالنسبة للاعب الوسط الأميركي مكيني والجناح الإيطالي كييزا الذي عانى أيضا من كدمات في الانتصار على ساسولو في تورينو.

وأضاف البيان : استبعدت الفحوص أي اصابات للثنائي مكيني وكييزا وسيتم تقييم الحالتين يوميا.

ويتأخر يوفنتوس بأربع نقاط عن إنتر الثاني وبسبع عن ميلان المتصدر. ولعب يوفنتوس 16 مباراة مقابل 17 لمنافسيه.

وسيفتقد المدرب أندريا بيرلو جهود ديبالا يوم الأربعاء في مباراة دور الستة عشر لكأس إيطاليا على ملعبه أمام جنوة إضافة إلى مواجهة إنتر ونهائي كأس السوبر الإيطالية أمام نابولي في 20 يناير.

ومن المرجح أيضا أن يغيب اللاعب الأرجنتيني البالغ من العمر "27 عاما" عن مباراتين لاحقتين في الدوري أمام بولونيا وسامبدوريا لكنه قد يعود لمباراة على ملعبه أمام روما في السادس من فبراير .

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