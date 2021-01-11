رقم قياسي جديد لرونالدو في فوز يوفنتوس على ساسولو

عادل البرتغالي كريستيانو رونالدو رقما قياسيا جديدا، بعد تسجيله هدفا في المباراة التي فاز فيها فريقه على ساسولو 3 - 1 اليوم الأحد في الجولة السابعة عشر من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم يوفنتوس بهدف سجله دانيلو في الدقيقة 51، وتعادل غريغوري ديفريل لساسولو في الدقيقة 58، قبل أن يسجل آرون رامسي الهدف الثاني ليوفنتوس في الدقيقة 82 ثم سجل كريستيانو رونالدو الهدف الثالث ليوفنتوس في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وبالهدف الذي سجله رونالدو رفع رصيد أهدافه إلى 15 هدفا، ليعزز صدارته لهدافي الدوري الإيطالي هذا الموسم، وليعادل الرقم القياسي المسجل بإسم جوزيف بيكان كأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في تاريخ كرة القدم مسجلا هدفه رقم 759.

وشهدت المباراة طرد بيدور مبا أوبيانغ، لاعب ساسولو، في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 33 نقطة في المركز الرابع وتوقف رصيد ساسولو عند 29 نقطة في المركز السابع.