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رونالدو يسجل رقماً قياسياً جديداً

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رونالدو خلال مباراة يوفنتوس وساسولو

رونالدو يسجل رقماً قياسياً جديداً

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روما - رويترز

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‭ ‬سجل كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس رقما قياسيا جديدا بعد أن أصبح أول لاعب يحرز 15 هدفا على الأقل في آخر 15 موسما في مسابقات الدوري الخمس الكبرى في أوروبا يوم الأحد.

وسدد المهاجم البرتغالي "35 عاما" كرة منخفضة قوية ليعزز انتصار يوفنتوس 3-1 على ساسولو في الوقت المحتسب بدل الضائع في دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

واحتاج رونالدو إلى 13 مباراة ليسجل 15 هدفا هذا الموسم وحافظ على هذا المعدل في كل عام منذ موسم 2006-2007 خلال فتراته مع مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس.

ويتعلق الرقم القياسي بمسابقات الدوري الكبرى في انجلترا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا.

وانضم رونالدو إلى يوفنتوس في صيف 2018 وتوج بلقب الدوري في موسمين متتاليين وأحرز إجمالي 84 هدفا في 104 مباريات مع النادي.

كما وصل قائد البرتغال إلى هدفه 759 على مستوى الأندية والمنتخب وحطم العديد من الأرقام القياسية البارزة.

ويبقى رونالدو الهداف التاريخي لريال مدريد برصيد 450 هدفا ولمنتخب البرتغال (102) ولدوري أبطال أوروبا (134).

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