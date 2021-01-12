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ألافيس وويسكا يقيلان مدربيهما

مباراة ماضية بين ألافيس وويسكا

ألافيس وويسكا يقيلان مدربيهما

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مدريد - رويترز

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أعلن ألافيس وويسكا إقالة مدربيهما في محاولة الهروب من الهبوط في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وقرر ويسكا فريق الذيل الانفصال عن المدرب ميشيل في الساعات الأولى من يوم الاثنين بعد الخسارة 2-صفر على أرضه أمام ريال بيتيس.

وحقق ويسكا فوزا واحدا في 18 مباراة هذا الموسم، ومنذ صعوده إلى دوري الأضواء في الموسم الأول للمدرب ميشيل الذي سبق له قيادة رايو فايكانو إلى الدرجة الأولى قبل أن يفقد منصبه أيضا.

وأقال ألافيس في المقابل مدربه بابلو ماتشين يوم الثلاثاء عقب الخسارة 3-1 أمام قادش ليصبح بالمركز 16 وله 18 نقطة وبفارق نقطتين عن منطقة الهبوط.

وتولى ماتشين قيادة ألافيس في بداية الموسم، وحقق فوزا مفاجئا على ريال مدريد حامل اللقب كما تعادل على أرضه مع برشلونة، لكنه لم يقنع إدارة النادي بإمكانية استمرار النتائج الإيجابية.

وكان ماتشين يعد قريبا من أبرز مواهب المدربين في كرة القدم الإسبانية بعدما أدى عملا رائعا مع جيرونا وانتقل إلى إشبيلية، لكن ماتشين أقيل ثلاث مرات في أقل من عامين حيث فقد منصبه في إشبيلية في 2019، ثم استمر أقل من ثلاثة أشهر الموسم الماضي مع إسبانيول الذي هبط إلى الدرجة الثانية بعد إعفاء المدرب من مهامه.

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