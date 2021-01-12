أوزيل: لست نادماً على قرار انضمامي إلى أرسنال

ابتعد مسعود أوزيل لاعب وسط أرسنال عن حسابات الفريق منذ مارس من العام الماضي لكن اللاعب الألماني قال إنه ليس نادما على انضمامه للنادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



ولم ينضم أوزيل (32 عاما)، الذي يمتد تعاقده حتى يونيو ويحصل على أجر يبلغ 350 ألف جنيه إسترليني (473235 دولارا) في الأسبوع وفقا لتقارير صحافية، إلى قائمة أرسنال في الدوري الممتاز أو الدوري الأوروبي لموسم 2020-2021.



وتقول تقارير في وسائل إعلام بريطانية إن أوزيل قد يغادر النادي اللندني في يناير كانون الثاني وقال المدرب ميكل أرتيتا إنه سيسمح له بالرحيل إذا تلقى عرضا مناسبا.



وقال أوزيل خلال دردشة مع الجماهير على "تويتر" : كانت هناك العديد من لحظات الصعود والهبوط حتى الآن، لكن في المجمل لم أندم مطلقا على قرار الانضمام لأرسنال.



وأضاف: ولكي أكون أمينا، المباريات الأخيرة قبل تفشي فيروس كورونا في فبراير ومارس 2020 كانت في غاية الإثارة حقا. لكن بعد التوقف تغيرت الأمور للأسف.



ويحق لأوزيل التفاوض مع أندية أخرى هذا الشهر وذكرت وسائل إعلام محلية أنه أجرى محادثات مع فناربخشه التركي ودي.سي يونايتد الأميركي.



وتابع أوزيل: فناربخشة مثل ريال مدريد في إسبانيا. إنه أكبر ناد في تركيا. كل شخص ألماني-تركي يشجع فريقا في تركيا عندما ينشأ في ألمانيا. فريقي كان فناربخشة. هناك دولتان أود أن ألعب فيهما قبل اعتزالي وهما تركيا والولايات المتحدة. إذا ذهبت إلى تركيا لن أنضم سوى إلى فناربخشة.