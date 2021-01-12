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انتخابات برشلونة: أربعة مرشحين يجتازون المرحلة الأولى

كامب نو
ملعب برشلونة "كامب نو"

انتخابات برشلونة: أربعة مرشحين يجتازون المرحلة الأولى

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مدريد - أ ف ب

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أعلن نادي برشلونة الإسباني الاثنين أن رئيسه السابق جوان لابورتا وثلاثة مرشحين آخرين اجتازوا المرحلة الأولى من الترشح لانتخابات الرئاسة، بحصول كل منهم على 2257 توقيعا ضروريا من المنتسبين للنادي.

وأشار النادي الكتالوني في بيان له إلى أن المرشحين المقبولين إضافة إلى لابورتا هم فيكتور فونت وتوني فريتشا وإيميلي روسو. مضيفا: لم يتمكن جوردي فاري وكزافييه فيلاغوانا وأغوستي بينيديتو ولويس فرنانديز آلا وبيري رييرا من الوصول إلى الحد الأدنى من عدد التواقيع المطلوبة.

وستبدأ عملية عد التواقيع والتحقق من صحتها الثلاثاء على أن تنتهي الخميس. وتنص اللوائح في النادي على أنه يجب على المرشح الطامح لخوض الانتخابات جمع ما لا يقل عن 2257 توقيعا ضروريا من المنتسبين للنادي (المشجعون-المساهمون) ليصبح مرشحا رسميا.

ووفقا لبيان "بلاوغرانا" جمع لابورتا أكبر عدد من التواقيع (10272) تلاه فونت (4713) وفريتشا (2822) وروسو (2510). وتقام الانتخابات في 24 يناير الجاري.

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