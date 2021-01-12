بوليفار البوليفي أول شريك لمجموعة "سيتي"

رحب مانشستر سيتي الإنجليزي يوم الثلاثاء بنادي بوليفار ضمن مجموعة سيتي لكرة القدم، وأعلن أن العملاق البوليفي أصبح أول شريك في المجموعة.



ولا تدخل هذه الخطوة في إطار استحواذ المجموعة، التي تضم عشرة أندية بينها نيويورك سيتي الأميركي وجيرونا الإسباني، لكنها تمثل صفقة لتبادل الاستشارات الاستراتيجية مع نادي بوليفار.



وقال مانشستر سيتي في بيان: سيتمكن نادي بوليفار من اكتساب خبرات واسعة باعتباره شريكا في مجموعة سيتي.



وأضاف البيان أن النادي الذي يتخذ من لاباز مقرا له سيستفيد من خبرات المجموعة التي تراكمت على مدار سبع سنوات.



وتابع البيان: بشكل أكثر تحديدا سيتمكن نادي بوليفار من الحصول على الاستشارات المتعلقة بالكشف عن المواهب وطرق التدريب وتطوير أكاديمية الشباب والعلوم الرياضية وأشياء أخرى. سيحصل نادي بوليفار أيضا على معلومات وبيانات كرة القدم الخاصة بالمجموعة بما فيها الأدوات والمعلومات لتعميق فهمه لأداء فرقه ولاعبيه.



وقال مارسيلو كلاوري رئيس نادي بوليفار إن هذا الاتفاق حلم تحول إلى حقيقة.