رئيس أولمبياد طوكيو: تحديد موقف المشجعين في مارس

قال رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو يوم الثلاثاء إنه من المفترض اتخاذ قرار في فبراير أو مارس بخصوص إمكانية السماح للمشجعين بحضور منافسات الألعاب في يوليو.



وقررت الحكومة اليابانية واللجنة الأولمبية الدولية في مارس الماضي تأجيل أولمبياد 2020 إلى يوليو تموز 2021 بسبب جائحة كوفيد-19.



وشدد المنظمون على إصرارهم على إقامة الألعاب هذا العام، رغم واقع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، وأعلنت الحكومة اليابانية خططها يوم الثلاثاء لمحاولة احتواء انتشار الفيروس.



وحتى الآن، لم يصدر قرار نهائي بخصوص السماح للمشجعين بحضور المنافسات الأولمبية، بينما تقدم حاملو التذاكر الذين لم يعد لديهم رغبة في الحضور بطلبات لاسترجاع قيمة التذاكر.



وقال يوشيرو موري رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد 2020 في محاضرة عبر الإنترنت بواسطة وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء: أعتقد أننا سنتخذ قرارا صعبا جدا بحلول فبراير ومارس.



وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) أن عدد المصابين بلغ رقما قياسيا 7882 يوم الجمعة الماضي بينما بلغ إجمالي المصابين حوالي 300 ألف شخص.



وأجرت كيودو اقتراعا وقال 80 بالمئة من المشاركين إنهم يعتقدون أنه يجب تأجيل أو إلغاء الأولمبياد بسبب ارتفاع أعداد المصابين.



لكن موري قال: من المستحيل تماما تأجيل الألعاب مجددا، ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى أنه سيكون من الصعب على اللجنة المنظمة الاحتفاظ بفريق العمل لعام إضافي.