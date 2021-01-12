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فيتسل يخضع لجراحة في "وتر أخيل"

فيتسل
لحظة خروج فيتسل مصابا

فيتسل يخضع لجراحة في "وتر أخيل"

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برلين - أ ف ب

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خضع البلجيكي أكسل فيتسل لاعب وسط فريق بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم الاثنين لعملية جراحية ناجحة في وتر أخيل.

وقال الدولي البلجيكي في تغريدة على حسابه في "تويتر": سارت العملية بشكل جيد، سأعمل الآن بجد لأتعافى وأعود أقوى من ذي قبل. وأرفقها بصورة له وهو في سريره في المستشفى.

وباتت مشاركة فيتسل مع "الشياطين الحمر" في كأس أوروبا 2020 المقررة الصيف المقبل غير مؤكدة الآن.

وقال الإسباني روبرتو مارتينيس مدرب المنتخب البلجيكي الأحد إن هذه الإصابة تستغرق عادة ما بين أربعة وسبعة أشهر للشفاء. مضيفا : سننتظر حتى اللحظة الأخيرة للإعلان عن تشكيلة كأس أوروبا، التي ستقام بين 11 يونيو و11 يوليو.

وأصيب فيتسل البالغ من العمر "32 عاما" خلال المباراة التي فاز فيه دورتموند 3-1 السبت على لايبزيغ في الدوري المحلي.

وتشكل إصابة فيتسل ضربة قوية لدورتموند رابع ترتيب الدوري الألماني بفارق خمس نقاط عن بايرن ميونيخ، خصوصاً وأن البلجيكي شارك أساسياً في 18 مباراة من أصل 24 في جميع المسابقات هذا الموسم.

وسيغيب فيتسل أيضاً عن مباراة ذهاب دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا أمام إشبيلية في 17 فبراير، فيما تقام مباراة الإياب في 9 مارس.

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