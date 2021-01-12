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محكمة سويسرية ترفض اعتبار "فيفا" طرفاً في التحقيقات مع إنفانتينو

إنفانتينو
جياني إنفانتينو

محكمة سويسرية ترفض اعتبار "فيفا" طرفاً في التحقيقات مع إنفانتينو

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زيورخ - د ب أ

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رفضت محكمة سويسرية اتحادية يوم الثلاثاء اعتبار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) طرفا في التحقيقات الجنائية ضد رئيسه جياني إنفانتينو.

وأيدت المحكمة الحكم الصادر في سبتمبر الماضي من قبل المحقق الخاص شتيفان كيلر، الذي يحقق في اجتماعات سرية بين إنفانتينو والنائب العام السويسري السابق مايكل لاوبر.

كما أكدت المحكمة في الحكم الصادر بتاريخ 17 ديسمبر الماضي شرعية التحقيقات بحق إنفانتينو ولاوبر وآخرين والتي بدأت في يوليو بشأن اجتماعات جرت في 2016 و2017، في الوقت الذي تحقق فيه السلطات السويسرية بشأن إدعاءات حول وجود شبهة فساد.

وبحسب السلطات السويسرية فإن اجتماعات إنفانتينو السرية مع لاوبر بها شبهة إساءة استخدام الوظيفة العامة ، وخرق الأسرار الرسمية ، ومساعدة المخالفين ، والتحريض على هذه الأفعال.

ونفى إنفانتينو ولاوبر ارتكاب أي مخالفة، في الوقت الذي ذكر فيه فيفا أنه تأثر بشكل مباشرة كمؤسسة عقب انطلاق التحقيقات بشأن إنفانتينو وأن سمعته باتت على المحك ، لكن تم رفض طلب الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن تنحي كيلر.

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