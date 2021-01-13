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بوغبا: يلزمنا الهدوء للفوز على ليفربول

بوغبا
بوغبا خلال مباراة فريقه يوم الثلاثاء

بوغبا: يلزمنا الهدوء للفوز على ليفربول

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مانشستر - أ ف ب

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كشف بول بوغبا أنه يجب أن يتعامل زملائه في فريق مانشستر يونايتد بهدوء في مباراتهم القادمة أمام ليفربول، على الرغم من كونهم في وضع غير مألوف بتصدرهم الدوري الإنجليزي الممتاز عندما يسافرون إلى ليفربول البطل يوم الأحد.

ومنح هدف بوغبا الفوز ليونايتد 1-0 على بيرنلي يوم الثلاثاء الصدارة بفارق ثلاث نقاط عن الريدز.

ويتصدر مانشستر يونايتد يتصدر جدول الترتيب بعد نهاية العام للمرة الأولى منذ أن فاز باللقب آخر مرة في مع أليكس فيرغسون في 2013.

وقال لاعب خط الوسط الفرنسي البالغ من العمر "27 عامًا" ، لـ "بي بي سي" : التركيز يجب أن ينصب بالكامل أمام ليفربول لتحقيق نتيجة الفوز، كنا نعلم أننا إذا فزنا الليلة (الثلاثاء) سنكون في صدارة الدوري عندما نلعب مع ليفربول، علينا أن نحافظ على هدوئنا ، إنها الآن اللحظة الحاسمة. سنرى ما سيحدث.

وكانت آخر هزيمة يونايتد خارج أرضه في الدوري في ملعب أنفيلد قبل عام.

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