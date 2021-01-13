بيرهوف يعرب عن أمله في مقابلة أوزيل

أعرب أوليفر بيرهوف مدير الاتحاد الألماني لكرة القدم عن أمله في عودة الوئام والهدوء مع مسعود أوزيل نجم المنتخب الألماني الفائز بلقب كأس العالم 2014 بالبرازيل.

وقال بيرهوف في تصريحات نشرتها صحيفة "بيلد" الألمانية يوم الأربعاء : علمنا أن رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم تواصل مع مسعود. سنكون سعداء إذا تم الاجتماع وعاد الجميع للجلوس حول المنضدة.

وأضاف : تواصلت بالفعل مع مسعود عبر تطبيق واتساب لتهنئته بعيد ميلاده ، وجاء رده لطيفا للغاية.

واعتزل أوزيل اللعب الدولي وسط اتهامات بالعنصرية وذلك بعد الخروج المهين للفريق من رحلة الدفاع عن لقبه العالمي حيث فشل في اجتياز دور المجموعات بمونديال 2018 بروسيا.

وقبل بداية مونديال 2018 ، التقطت بعض الصور المثيرة للجدل للاعب أوزيل برفقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال أوزيل يوم الاثنين إنه تلقى رسالة شخصية لطيفة من فريتز كيلر رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم.

وأكد اللاعب أنه لم يندم على اللعب لألمانيا مستعيدا الذكريات المدهشة له والفريق في بطولة كأس العالم 2014 التي توج الفريق بلقبها.