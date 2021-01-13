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رالي داكار: الراجحي بطلاً للمرحلة العاشرة

من منافسات رالي داكار يوم الأربعاء

رالي داكار: الراجحي بطلاً للمرحلة العاشرة

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الرياض - رويترز

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اقترب الفرنسي المخضرم ستيفان بيترهانسل من تعزيز رقمه القياسي بالفوز بلقب رالي دكار للمرة 14 عقب إنهاء المرحلة العاشرة في السعودية بفارق 17 دقيقة عن أقرب منافسيه القطري ناصر العطية يوم الأربعاء.

وحافظ السائق المعروف بلقب "السيد دكار" على صدارة مريحة في فئة السيارات بينما تبددت أحلام متصدر فئة الدراجات النارية خوسيه إغناسيو كورنيخو بعد تعرضه لحادث وانسحب قبل مرحلتين على النهاية بعد الخضوع لفحص طبي.

وبانسحاب التشيلي كورنيخو انحصرت المنافسة بين حامل اللقب الأميركي ريكي برابيك وزميله الأرجنتيني بفريق هوندا كيفن بنابيدس.

واحتل بيترهانسل سائق ميني المركز الثالث في المرحلة الممتدة 342 كيلومترا من نيوم إلى العلا خلف العطية صاحب المركز الثاني والسعودي يزيد الراجحي الفائز بالمرحلة.

ويبقى حامل اللقب كارلوس ساينز في المركز الثالث بالترتيب العام ولكن بفارق أكثر من ساعة عن القمة، وينتهي الرالي في جدة يوم الجمعة.

وتعرض كورنيخو لحادث بعد 252 كيلومترا لكنه وصل لخط النهاية قبل الانسحاب بعد فحص طبي بسبب مخاوف من إصابته بارتجاج، وكان كورنيخو في الصدارة بفارق 11 دقيقة عند بداية اليوم.

وفاز برابيك بالمرحلة وأصبح الآن خلف بنابيدس بفارق 51 ثانية فيما يحتل البريطاني سام سندرلاند المركز الثالث مع فريق كيه.تي.إم بفارق عشر دقائق و36 ثانية عن القمة.

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